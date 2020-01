Videozaal rechtbank voor zaak-Wiersum half gevuld

In de rechtbank in Amsterdam hebben zich woensdag zo’n 25 belangstellenden gemeld om in de speciaal daarvoor ingerichte videozaal de eerste inleidende zitting in de strafzaak van Giërmo B. te volgen. De zaal is ongeveer voor de helft gevuld.

In de zaal staat een groot beeldscherm opgesteld, waarop de beelden vanuit de bunker in Osdorp worden uitgezonden. Verdachte Giërmo B. is op de rug te zien. Ter plekke gelden strenge regels. Zo zijn bezoekers verplicht hun mobiele telefoons geheel uit te schakelen. Medewerkers van de parketpolitie houden toezicht.