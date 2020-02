Videoverbinding rechtbank en kroongetuige hapert voortdurend

Kroongetuige Nabil B. en zijn advocaten hebben last van een haperende videoverbinding met de rechtbank Amsterdam, die voor dit proces in de extra beveiligde gerechtsbunker Amsterdam-Osdorp zit. Uit veiligheidsoogpunt volgen zij vanaf een andere locatie het liquidatieproces Marengo, maar de techniek laat de rechtbank geregeld in de steek. Het beeld bevriest, valt weg of er is geen geluid.

B. is alleen voor de rechtbank en officieren van justitie zichtbaar. Zijn advocaten zijn anoniem, afgeschermd en praten met een stemvervormer. Tijdens vorige zittingen was er ook geregeld een probleem met de techniek. Afgelopen december was de kroongetuige via een videoscherm kort zichtbaar voor de pers.