Videoprotest Groningers tegen gaswinning

Tientallen Groningers die gedupeerd zijn door de aardbevingen in die provincie hebben een video opgenomen waarmee ze de Tweede Kamer hun grieven over de afhandeling van de schade duidelijk willen maken. Maandag bezoekt de Kamercommissie van Economische Zaken het gebied.

De commissie praat tijdens het werkbezoek onder meer over de gaswinning, de versterking van getroffen huizen en de schade-afhandeling. De Groninger Bodembeweging en het Gasberaad, die gedupeerden bijstaan, riep mensen op voorhand op hun verhaal te doen voor de camera. De video is onder de titel ‘Het verdwenen vertrouwen’ op YouTube gezet en de Kamerleden krijgen de verhalen tijdens het werkbezoek te zien.

„Sinds januari weten we dat we in een onveilig huis wonen”, aldus een inwoonster van Loppersum. „Het is nu september en we weten nog steeds niet waar we aan toe zijn. Vertrouwen in een vlotte afhandeling, zonder problemen, hebben we al lang niet meer.”