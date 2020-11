Videodagboek van Anne Frank wint Europese internetprijzen

Het Anne Frank videodagboek heeft twee prestigieuze Europese internetprijzen gekregen. De online videoserie die sinds dit voorjaar is te zien op YouTube, won Lovie Awards in de categorie zilveren juryprijs en de publieksprijs voor Video: Entertainment en Sport.

De Anne Frank Stichting kwam met het videodagboek om het levensverhaal van het beroemde Joodse meisje wereldwijd bij jongeren onder de aandacht te brengen. De 13-jarige Luna Cruz Perez speelt de rol van Anne.

„Het Anne Frank videodagboek is persoonlijk en indringend en heeft sinds de lancering ruim 6,5 miljoen kijkers wereldwijd getrokken”, zegt Ronald Leopold, directeur van de Anne Frank Stichting. „We krijgen veel positieve reacties, vooral van jongeren die middels het videodagboek verbinding maken met het meisje Anne. Het winnen van de Lovie Awards bevestigt hoe goed het videodagboek gemaakt is.”

Het Anne Frank videodagboek telt vijftien afleveringen en is in ruim zestig landen te zien op youtube.com/annefrank. De videoserie is Nederlands gesproken met ondertiteling in het Duits, Engels, Frans, Hebreeuws, Japans, Portugees, Russisch en Spaans.

De Lovie Awards zijn de belangrijkste internetprijzen in Europa.