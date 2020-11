Videoboodschap MH17-verdachte getoond in rechtbank

In de rechtbank op Schiphol wordt dinsdag een video getoond van MH17-verdachte Oleg Poelatov. Deze boodschap is 22 oktober opgenomen toen de advocaten van Poelatov bij hem in Rusland op bezoek waren. De video gaat ongeveer twee uur duren, lieten de Nederlandse advocaten van de Rus weten.

Vier mannen, drie Russen en een Oekraïener, worden verdacht van betrokkenheid bij de vliegramp, waarbij alle inzittenden onder wie bijna tweehonderd Nederlanders om het leven kwamen. Alleen verdachte Poelatov laat zich vertegenwoordigen door een team van advocaten. Hij ontkent iets te maken te hebben met het neerhalen van het vliegtuig van Malaysia Airlines. De andere drie verdachten - Igor Girkin, Sergej Doebinski en Leonid Chartsjenko - hebben niets aan de rechtbank laten horen.