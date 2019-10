Video van vader gezin Ruinerwold opgedoken

De vader van het gezin dat afgelopen week werd gevonden in een boerderij in het Drentse Ruinerwold geloofde in een onzichtbare spirituele oorlog tussen goede en kwade geesten. Dat zou blijken uit een video waarop De Telegraaf de hand heeft weten te leggen en waarin de 67-jarige vader uitgebreid zou spreken over zijn geloofsopvattingen.

In het Engels bespreekt de man zaken als God, geld, geluk, gerechtigheid en ziekte. De film zou volgens de krant zijn opgenomen op 5 april 2006 in zijn winkel voor houten meubelen en speelgoed in Zwartsluis. Hij kondigde aan dat hij een boek of videoserie wilde maken onder de titel ’Niets dan Gods ideaal’. De Telegraaf stelt van meerdere personen, onafhankelijk van elkaar, bevestigd gekregen te hebben dat de man in de video daadwerkelijk de vader van het gezin is.

Het gezin werd gevonden in een verborgen ruimte van de woning, nadat de 25-jarige zoon zijn verhaal had gedaan in een café in Ruinerwold. Zij leefden negen jaar in afzondering. De 67-jarige vader en de 58-jarige huurder van het pand, Oostenrijker Josef B., zijn aangehouden en zitten vast.