Video: belangrijkste nieuwsmomenten van 2019

Wat gebeurde er in het afgelopen jaar? De redactie van het Reformatorisch Dagblad zet de belangrijkste nieuwsmomenten op een rij in deze video.

In vogelvlucht nog een keer langs de belangrijkste nieuwsmomenten van 2019: van Holleeder en de aanslag in Utrecht tot de maximum snelheid naar 100 km/h en de verslagenheid in Urk na het vergaan van een garnalenkotter. Dat en nog veel meer komt langs in deze compilatie.

Nieuws

Jaaroverzicht 2019: Tramaanslag, klimaat, impeachment, brexit, boerenprotest