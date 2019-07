Victorie voor zussen van Holleeder

Een ongekende victorie voor de zussen en de ex-vriendin van Willem Holleeder. Dat is de levenslange celstraf voor hun kwelgeest.

Moed. Dat woord gebruikte rechtbankvoorzitter Frank Wieland donderdag om de belastende verklaringen van de zussen Sonja en Astrid en ex-vriendin van Willem Holleeder te typeren. De rechtbank hecht grote waarde aan de getuigenissen van de drie vrouwen tegen Holleeder.

Het moet voor de vrouwen een grote opluchting zijn dat Holleeder ook is veroordeeld voor de moord op Cor van Hout. Die was eerder Holleeders kompaan, onder meer bij de ontvoering van biermagnaat Heineken en diens chauffeur in 1983. Van Hout was de partner van Sonja Holleeder. Bij voortduur verklaarden de vrouwen dat Holleeder achter de moord zat in 2003 in Amstelveen.

Kroegbaas

De rechter stipte donderdag diverse verklaringen aan van de drie vrouwen waaruit blijkt dat Holleeder achter de liquidaties zit. Zo vertelde Holleeder aan zijn zus Astrid dat hij boos was op Thomas van der Bijl, de criminele kroegbaas die in 2006 werd omgebracht. De kroegbaas zou eraan gaan, vertrouwde Holleeder haar toe. Zelf liet Van der Bijl, die met de politie sprak, ook aan de politie weten dat hij vreesde door Holleeder te worden vermoord.

Een ander voorbeeld dat het belang van de getuigenissen van de drie vrouwen aantoont: de moord op de omstreden vastgoedbaas Endstra in 2004. Holleeder werd eerder veroordeeld voor afpersing van Endstra. Holleeder zei tegen zijn ex-vriendin Sandra den Hartog: „Endstra wilde mij laten vermoorden. Dat gaat hem niet lukken. Want hij gaat er zelf aan.”

Schrikbewind

De rechter veegde donderdag de vloer aan met beweringen van Holleeders raadslieden dat zus Astrid zou lijden aan een posttraumatische stressstoornis (ptss). De rechtbank noemde deze beweringen speculatief en suggestief.

Korte metten maakte de rechtbank ook met het verweer van Willem Holleeder dat zijn zus Astrid belastend tegen hem verklaarde om snel geld te kunnen verdienen met het publiceren van bijvoorbeeld de bestseller ”Judas”. Als de zussen hartelijk tegen hun misdadige broer deden, was die vriendelijkheid niet gemeend, maar bedoeld om belastende verklaringen op een geluidsband te krijgen, benadrukte de rechtbank.

Willem Holleeder voerde niet alleen in criminele kringen, maar ook binnen zijn familie een waar schrikbewind, zo stelde de rechtbank donderdag. De rechters spraken van een „intrieste” situatie.

Levenslang voor Holleeder wegens liquidaties