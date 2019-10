Victor Everhardt beoogd wethouder in Amsterdam

D66 draagt Victor Everhardt voor als nieuwe wethouder financiën in Amsterdam. Hij moet Udo Kock opvolgen, die onlangs opstapte vanwege problemen met het Afval Energie Bedrijf (AEB).

Everhardt stapt na negen jaar wethouderschap in Utrecht over naar de hoofdstad. „Met Victor hebben we een wethouder die er direct staat”, zegt D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig. „Hij heeft jarenlange ervaring opgebouwd in Utrecht en we hebben er vertrouwen in dat hij met ons het coalitieakkoord verder gaat uitvoeren met aandacht voor de Amsterdamse schatkist en de lokale economie.”

Everhardt: „Ik heb er enorm veel zin in om te beginnen. Amsterdam is de hoofdstad van ons land, een enorm speciale stad en het is inspirerend om daarvoor te mogen werken.”

De gemeenteraad stemt op 6 november over de nieuwe wethouder. Hij neemt volgens D66 de volledige portefeuille van oud-wethouder Kock over, met naast financiën ook economische zaken, lucht- en zeehaven, deelnemingen, Zuidas en Marineterrein.

De politicus had in Utrecht onder meer de portefeuilles volksgezondheid, werk en inkomen, jeugd en jeugdzorg, stationsgebied en vastgoed onder zijn hoede. Hij verhuist voor zijn nieuwe baan niet met zijn gezin naar Amsterdam.