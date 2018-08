Vibrio-bacterie gevonden in de Linge

In het riviertje de Linge in het westen van Gelderland is de zogenoemde Vibrio-bacterie aangetroffen. De GGD waarschuwt tegen zwemmen in de Linge, aangezien deze bacterie bloedvergiftiging kan veroorzaken. Bloedvergiftiging is ernstig en kan dodelijk zijn.

Eén patiënt die in de Linge tussen Rumpt en Rhenoy had gezwommen heeft al bloedvergiftiging opgelopen. Dat was aanleiding om het zwemwater te onderzoeken en daarbij werd de bacterie gevonden, aldus de GGD.

Vibrio-bacteriën zijn tot nu toe alleen wel eens in de Noordzee, de Oosterschelde en het IJsselmeer gevonden. Mogelijk zit de bacterie nu in rivierwater door de warmte in combinatie met de hoge watertemperatuur.

In de Noordzee bij Hoek van Holland geldt sinds donderdag een negatief zwemadvies. In het zeewater daar is een hoge concentratie ‘intestinale enterococcen’ (poepbacteriën) gevonden. Wie er gaat zwemmen loopt het risico op maag- en darmklachten, waarschuwt de Omgevingsdienst Midden-Holland.