Vianen sluit gebouw om prostitutie

Burgemeester Groeneweg van Vianen heeft na meldingen over illegale prostitutie besloten om met onmiddellijke ingang een gebouw aan de Aimé Bonnastraat te sluiten. De sluiting geldt vooralsnog voor een halfjaar.

Na diverse meldingen werd er op de locatie extra gecontroleerd. Zaterdag werd er tijdens een van deze controles een situatie aangetroffen die het vermoeden van illegale prostitutie heeft bevestigd.

Burgemeester Groeneweg besloot daarop vanaf zijn vakantieadres bestuursdwang toe te passen en het gebouw per direct te sluiten.

De gemeente gaat erop toezien dat het pand een halfjaar dicht blijft. Gedurende deze periode is het voor zowel de huurder als de eigenaar verboden om het gebouw te betreden zonder begeleiding van een toezichthouder van de gemeente.

Locoburgemeester Landwehr legde woensdag een verklaring af: „We tolereren geen activiteiten die de openbare orde en veiligheid kunnen ondermijnen. In de gemeente Vianen hebben we afgesproken om stevig op te treden tegen hennepkwekerijen en het exploiteren van illegale seksinrichtingen, omdat er bij deze activiteiten vaak sprake is van georganiseerde criminaliteit. Dat willen we hier niet.”

Vanwege de lopende procedure worden er geen uitspraken gedaan over wat er precies bij de controle is aangetroffen.

Medewerkers van de gemeente hebben een pamflet achter het raam van het pand aangebracht waarop de sluiting wordt vermeld. De huurder en de eigenaar van het bijgebouw hebben het besluit ook schriftelijk ontvangen.