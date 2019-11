VGZ verlaagt zorgpremie met 1 euro

VGZ verlaagt zijn zorgpremie met 1 euro tot 119,95 euro per maand, maakte de zorgverzekeraar dinsdag bekend. De verlaging is volgens het verzekeringsconcern mogelijk door zorg beter en efficiënter te organiseren. Ook heeft VGZ voor een deel opgebouwde reserves gebruikt om de premie iets goedkoper te maken.

„We doen er samen met de zorgaanbieders alles aan om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. We zijn blij dat we er al jaren in slagen de premiestijging te beperken en dat we de premie komend jaar zelfs kunnen verlagen”, zegt Tom Kliphuis, bestuursvoorzitter bij VGZ.

De zorgverzekeraar werkt samen met ziekenhuizen, ggz-instellingen en een thuiszorginstelling om de zorg beter te organiseren. Daardoor kan bijvoorbeeld het aantal behandelingen voor patiënten vaak omlaag. „Dit leidt niet alleen tot kostenverlaging, maar draagt ook bij aan wachttijdreductie en de oplossing voor arbeidsmarktkrapte”, stelt Kliphuis.

Zorgverzekeraars moeten hun zorgpremies voor 2020 uiterlijk op dinsdag bekend hebben gemaakt. Vaak wachten ze hier tot het laatste moment mee zodat ze kunnen zien wat concurrenten doen. Maandag maakte Menzis bekend dat de premie met één euro omhoog gaat tot 123 euro. DSW maakte eind september traditioneel als eerste de zorgpremie voor volgend jaar bekend. Bij deze verzekeraar stijgt het bedrag met 6 euro tot 118 euro.