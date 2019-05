VGS-notitie rond ”gender” komt later

De notitie rond het thema gender die de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) volgende week op haar jaarlijkse symposium ”kerk en school” zou presenteren, heeft vertraging opgelopen.

Dat liet bestuursvoorzitter P. W. Moens maandag desgevraagd weten. Moens meldde in februari, naar aanleiding van de commotie rond ‘Nashville’, dat de VGS deze notitie op 5 juni zou presenteren. „Maar als netwerkgroep, waarbij verschillende organisaties betrokken zijn, hebben we vastgesteld dat het concept nog niet rijp is. De notitie is bedoeld als handreiking voor onze scholen. We willen een gedegen document realiseren, en dat vraagt meer tijd. Het gaat om moeilijke thematiek.” Eerder presenteerde de VGS onder andere de Visienota homoseksualiteit (2008).

Het symposiumthema is nu verbreed naar ”Sociale veiligheid in de school”. Moens: „De bij ons aangesloten scholen en kerken gaven aan dat er problemen zijn waar ze nog veel meer mee te maken hebben: de gevolgen van echtscheiding, pornoverslaving, drugsgebruik. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik heb gezegd: Laten we aan de bezinning daarop prioriteit geven. Al zullen thema’s als gender en homoseksualiteit zeker ook aan de orde komen.”