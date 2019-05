VGS: Meer toezicht op besturen basisscholen niet nodig

Het idee dat besturen van basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs door de overheid aangesproken moeten kunnen worden op hun „maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef” berust op „onnodig wantrouwen.”

Dat zegt Pieter Moens, bestuurder van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS), in reactie op een door SP-Kamerlid Jasper van Dijk ingediende motie. Van Dijk diende de motie –waarover de Kamer morgen stemt– vorige week in tijdens het Kamerdebat over de Nashvilleverklaring. Hij wil dat het kabinet regelt dat schoolbestuurders uit het basis- en voortgezet onderwijs, door de overheid aangesproken kunnen worden als ze onvoldoende blijk geven van „maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.” Voor bestuurders van universiteiten en hbo’s ís dat al geregeld.

Moens ziet van dit voorstel in geen enkele opzicht het nut of de meerwaarde in. „Dit geeft blijk van onnodig wantrouwen richting bestuurders. We hebben toch al een Onderwijsinspectie die op dit soort zaken toezicht uitoefent? En bestuurders die bijvoorbeeld een graai in de kas deden of seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoonden, kunnen via het strafrecht worden aangepakt. Waarom moeten we, ook qua denken en uitlatingen, in Nederland nut toch allemaal in één stream worden gepropt?”

Overigens vraagt Van Dijk in zijn motie wat eerder ook al in een motie van D66-Kamerlid Paul van Meenen, ingediend in een debat over het Cornelius Haga Lyceum, werd verwoord. Die motie is in maart door de Kamer aangenomen, met alleen de stemmen van de PVV tegen.