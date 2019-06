Veteranendag: spektakel en eerbetoon in één

Overvliegende vliegtuigen, parachutisten die in de Hofvijver landen, een defilé van duizenden veteranen, talloze legervoertuigen en muziek. De Nederlandse Veteranendag in de binnenstad van Den Haag belooft zaterdag veel spektakel voor het publiek.

Op het Malieveld valt allerlei militair materieel te bezichtigen. Bij stands kan het publiek meer te weten komen over de veteranen en hun missies. Verder geven militaire musea er hun visitekaartje af en kan er worden gegeten en gedronken. Omdat warm weer wordt verwacht, deelt de organisatie waterflesjes uit bij het defilé en de medaille-uitreiking. Op het Malieveld zijn tappunten. Bezoekers doen er verstandig aan een flesje mee te nemen.

Maar het belangrijkste voor het Nationaal Comité dat de Veteranendag organiseert, is de erkenning en waardering voor de 110.000 Nederlandse veteranen. Het is een manier om hen te bedanken „voor hun inzet in dienst van de vrede, nu en in het verleden”, aldus het comité.

Veteranendag werd in 2005 voor het eerst gehouden. De dag is altijd op of rond 29 juni, de verjaardag van de in 2004 overleden prins Bernhard. Hij was altijd zeer begaan met veteranen. Zijn kleinzoon, koning Willem-Alexander, neemt zaterdag het defilé af op de Kneuterdijk. Voorafgaand is hij aanwezig in de Ridderzaal, waar premier Mark Rutte honderden veteranen toespreekt.

Militairen die kortgeleden zijn teruggekeerd van missies krijgen op het Binnenhof een herinneringsmedaille uitgereikt. In aanloop naar Veteranendag werd al de Witte Anjer Prijs uitgereikt, aan Maaike Hoogewoning. Zij schreef het boek Oorlog in de Operatiekamer over haar ervaringen in Afghanistan. „Door haar ervaringen overal te delen, op scholen, tijdens conferenties, op universiteiten, als lid van de ambassadeurspool van Defensie en door het uitbrengen van haar boek, brengt zij veteranen en de samenleving dichter bij elkaar”, aldus comitévoorzitter Jaap Smit.