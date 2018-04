Veteranen terug naar Libanon voor herdenking

Een groep Libanon-veteranen vertrekt donderdagavond naar Zuid-Libanon om de kameraden te herdenken die zijn omgekomen tijdens de UNIFIL-vredesmissie (1979-1985). Tijdens de dodenherdenking worden voor het eerst ook de Franse en Amerikaanse militairen herdacht die tijdens hun missie in Libanon om het leven kwamen.

De veertig veteranen worden op Schiphol uitgezwaaid door generaal b.d. Dedden, voorzitter van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO). Tijdens het bezoek aan Libanon kunnen de veteranen de plek bezoeken waar ze tijdens hun missie waren gestationeerd.

In aanwezigheid van onder anderen de Nederlandse ambassadeur in Libanon en de lokale autoriteiten herdenken de veteranen tijdens de dodenherdenking op 4 mei in de stad Tyre de negen Nederlanders die tijdens de UNIFIL-missie in Libanon omkwamen.

Ook is er een kranslegging bij het monument bij de Franse ambassade in Beiroet ter nagedachtenis aan een bomaanslag in 1983 die 58 Franse parachutisten het leven kostte. Diezelfde dag kwamen door een aanslag 241 Amerikanen om. Zij worden herdacht met een kranslegging op het terrein van de Amerikaanse ambassade.

De veteranen keren op 6 mei terug naar Nederland.