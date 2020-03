Het Veteranen Platform „respecteert het gebaar van de koning om spijt te betonen en excuus aan Indonesië aan te bieden voor de geweldontsporingen aan Nederlandse zijde tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in de periode 1945 tot 1949”. Dat zegt de voorzitter, brigade-generaal buiten dienst Hein Scheffer.

„Excuus aanbieden opent de weg naar heling; heling waarvan ik de hoop uitspreek dat alle betrokkenen aan beide zijden - strijders en nabestaanden - deze moeilijke tijd in onze geschiedenis een plekje in hun leven kunnen geven”, aldus Scheffer namens het platform. Hij doelt hier niet speciaal op veteranen, maar op een veel bredere groep, waaronder de Indische Nederlanders.

In de ogen van het Veteranen Platform is de kwestie vooral „actueel geworden omdat politici in het reine willen komen met ons koloniale verleden”, zegt Scheffer. „Militairen aan beide zijden zijn dat stadium al lang voorbij. Over en weer respecteren Nederlandse en Indonesische oud-strijders elkaar en worden elkaars herdenkingen bijgewoond en kransen gelegd. Bij jonge en actief dienende veteranen speelt het al helemaal niet en is de relatie uitstekend.” Er zijn echter wel enige uitzonderingen, aldus Scheffer.

De gevoelens van Indië-veteranen, destijds vaak heel jonge mannen die werden uitgezonden, zijn in het verleden als een van de hindernissen gezien voor het aanbieden van verontschuldigingen.