Veteranen marcheren voor de koning

In Den Haag is het defilé van de Nederlandse Veteranendag begonnen. De deelnemers marcheren langs koning Willem-Alexander en vice-premier Hugo de Jonge. De stoet ziet er dit keer gevarieerder uit dan anders, want vanwege het warme weer mogen de deelnemende detachementen kiezen of ze hun zomertenue of het gewone uniform dragen. Vanwege de hitte lopen er geen paarden en honden mee, meldt de zegsman van het Nationaal Comité Veteranendag.

De warmte leverde volgens de organisatie nog geen grote problemen op. Uit voorzorg is een speciaal waterplan opgesteld voor de deelnemers aan het defilé en zijn duizenden strohoedjes uitgedeeld. Vanuit Japan wenste premier Mark Rutte alle betrokkenen een feestelijke dag toe. Rutte is in Osaka voor de G20-top.

Bij deze vijftiende editie van de Veteranendag was er ook een zogeheten fly-past waarbij vliegtuigen over Den Haag vlogen. Inwoners van de stad en bezoekers van de Veteranendag zagen onder meer F-16’s, helikopters (Apaches en Chinooks) en historische vliegtuigen over komen.