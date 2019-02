Veteranen krijgen begraafplaats in Loenen

Veteranen die in het Nederlandse leger hebben gediend krijgen een eigen begraafplaats naast het ereveld in het Gelderse Loenen.

Op het ereveld zelf is alleen plaats voor militairen die tijdens oorlogshandelingen of vredesmissies zijn gesneuveld. De begraafplaats is voor veteranen die na hun militaire carrière komen te overlijden, aldus de Oorlogsgravenstichting, beheerder van het ereveld.

Een eigen begraafplaats was al jaren een wens van veteranen. „Oud-militairen willen graag in de buurt van hun maten van toen zijn”, aldus een woordvoerster van de Oorlogsgravenstichting.

De begraafplaats krijgt een eigen ingang voor rouwstoeten. Tussen het ereveld en de nieuwe begraafplaats wordt een nieuw gebouw neergezet. Daarin komt een aula voor uitvaarten. De rest van het gebouw is voor informatie over het ereveld, de Tweede Wereldoorlog, latere conflicten en vredesmissies waarbij Nederlandse slachtoffers vielen.

Op het ereveld rusten nu ongeveer 4000 gesneuvelde militairen en slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. De begraafplaats en het nieuwe gebouw worden in 2020 in gebruik genomen.

Eén loket

Defensie maakte woensdag bekend dat veteranen met ingang van 2021 gebruik kunnen maken van één loket. Alle organisaties en activiteiten rond veteranen, zoals het Veteraneninstituut, de Nederlandse Veteranendag en het programmabureau Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, worden samengevoegd.