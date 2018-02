Veteranen gaan xtc-bestanddeel testen

Nederlandse veteranen gaan meedoen aan een internationaal onderzoek naar mdma, de werkzame stof in xtc, als medicijn tegen oorlogstrauma’s. Dat bevestigt een woordvoerster van de Arq Psychotrauma Expert Groep in Diemen, die betrokken is bij het internationale onderzoek, na berichtgeving hierover van de Volkskrant.

Voordat het middel getest kan worden is eerst nog toestemming nodig van de medische autoriteiten. In internationaal verband gaan zo’n tweehonderd Amerikaanse veteranen meedoen en dertig tot veertig Europeanen. Het is nog niet bekend hoeveel Nederlandse veteranen precies gaan meedoen.

De therapie met zuivere mdma gaat twaalf weken duren in een veilige omgeving en is bedoeld voor veteranen met oorlogstrauma’s bij wie eerdere behandelingen niet aansloegen.