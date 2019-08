Veteranen finishen in Omloop van de Slagvelden

Twee van de drie oorlogsveteranen die meededen aan de Omloop van de Slagvelden zijn vrijdag over de finish gekomen. Alleen de oudste van het drietal, een 77-jarige die dienst deed in Nieuw-Guinea, moest voortijdig afhaken, liet het Veteraneninstituut weten. De veteranen waagden zich, met ruim tachtig andere wielrenners, aan deze historische wielerkoers van ruim 2000 kilometer.

Precies die koers voerde in 1919 in zeven etappes langs de voormalige slagvelden in België, Frankrijk en Luxemburg. Dat was een eerbetoon aan miljoenen gesneuvelde militairen in de toen net beëindigde Eerste Wereldoorlog.

Van de 87 renners voltooiden er destijds 21 de tocht. Nu, honderd jaar later, is de koers herhaald. De fietsende veteranen eerden met hun mega-inspanning de 23.000 Nederlandse militairen die sinds 1940 omkwamen tijdens oorlogen, gewapende conflicten en vredesmissies.

De omloop begon maandagochtend vroeg in het Belgische Oosteekloo en voerde onder meer langs Parijs, Straatsburg, Luxemburg en Brussel om uiteindelijk weer bij Oosteekloo te eindigen. Aan de tour deden vooral Belgen mee, maar ook een Fransman, Brit, Duitser, Portugees en Zwitser fietsen mee, evenals veertien Nederlanders.