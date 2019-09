Veteraan (98) maakt sprong met ambassadeurs

De 98-jarige Amerikaanse veteraan Thomas M. Rice heeft donderdagmiddag een parachutesprong gemaakt boven het luchtlandingsterrein in het Gelderse Groesbeek, waar hij in september 1944 ook landde. De hoogbejaarde veteraan sprong in gezelschap van de ambassadeurs van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Polen en burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem. Allen maakten een tandemsprong.

Het gezelschap wilde met de actie de militairen eren die in 1944 meededen aan de geallieerde operatie Market Garden, nu 75 jaar geleden. "Toen kwamen we om iets slechts te verdrijven. Nu komen we om iets goeds te brengen: dat dit land al sinds de Tweede Wereldoorlog in vrijheid leeft", aldus Rice. De veteraan van de Amerikaanse 101e divisie Screaming Eagles herhaalt zijn parachutesprong van destijds al sinds de vijftigste herdenking in 1994.

De ambassadeurs en de burgemeester maakten hun eerste parachutesprong. "Het was ontzettend eng", zei de Britse ambassadeur Peter Wilson. "Maar ik dacht: wat stelt dit voor in vergelijking met die jongens van rond de 20 jaar die toen tussen de vijanden terechtkwamen? Ik heb mezelf onderweg gedwongen om aan hen te denken."

Burgemeester Marcouch: "Die jongens wisten toen helemaal niet waar ze aan begonnen. Ik heb nog kunnen genieten van het prachtige uitzicht, maar zij wisten dat lang niet iedereen zou overleven. Dat is niet voorstelbaar."

Tijdens Market Garden landden ruim 35.000 geallieerden bij Eindhoven, Nijmegen en Arnhem. Het 30e Britse Legerkorps rukte op over de weg vanuit België. Market Garden mislukte omdat de geallieerden de Rijnbrug bij Arnhem niet op de Duitsers konden veroveren.