Vestia stelt sloop en herbouw in Rotterdam uit na vonnis

Woningcorporatie Vestia gaat de sloop van honderden sociale woningen in de Tweebosbuurt in Rotterdam uitstellen. Het plan was om daarmee op 1 april te beginnen maar een „behoorlijk verrassende” uitspraak van de kantonrechter in Rotterdam vrijdag gooide roet in het eten, meldde directeur Wonen Robert Straver van Vestia in een reactie. Hij weet niet hoe lang de vertraging gaat duren.

De corporatie wil in die wijk 535 sociale huurwoningen slopen om daar nieuwe woningen te kunnen bouwen. Inmiddels zijn er volgens Straver al vierhonderd huishoudens verhuisd. Met tientallen weigeraars is nog overleg gaande of worden juridische stappen voorbereid. „Maar alles staat nu in een ander daglicht”. Wel heeft de directeur er vertrouwen dat het project later alsnog doorgaat.

De rechter bepaalde dat Vestia zeventien huurders niet mag wegsturen uit hun woning in die wijk. De rechter vond dat de corporatie haar motieven niet goed had onderbouwd. In september had de kantonrechter in identieke zaken van elf huurders Vestia juist wel in het gelijk gesteld. „Tot op heden stond het licht op groen en nu opeens op rood”, zei Straver. Hij weet nog niet of ze beroep gaan instellen.

Deze rechter was het eerder nog eens met Vestia dat het vertrek van de huurders nodig was, omdat de herbouw paste in de plannen van de overheid om sociale en stedenbouwkundige verbeteringen in deze wijk te realiseren. Maar een andere kantonrechter oordeelde vrijdag dat Vestia haar motieven niet goed had onderbouwd. Ook was niet aangetoond dat dit deel van de buurt eveneens moet wijken.

Verder was de rechter gevoelig voor de zorgen van betrokkenen dat ze in de knel komen, omdat er 347 van hun type woningen met de laagste huren zouden verdwijnen.

Het oordeel van kantonrechters kan anders uitpakken in bijna identieke zaken, omdat de verweren mogelijk anders zijn gevoerd of omdat de omstandigheden zijn veranderd, aldus een woordvoerder van de rechtbank. Bovendien is elke rechter onafhankelijk, zei hij.