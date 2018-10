Vesteda maakt huizen „vogelproof”

Woningbelegger Vesteda maakt in samenwerking met Vogelbescherming Nederland meer ruimte vrij voor vogels in de stad. Hiermee wil het bedrijf helpen voorkomen dat vogelsoorten als de huismus, gierzwaluw en huiszwaluw in aantal achteruitgaan. Door nieuwbouw verdwijnen hun nesten namelijk steeds vaker. Met het inmetselen van een neststeen voor gierzwaluwen in een wooncomplex in Amsterdam bestendigen beide partijen woensdag hun gezamenlijke plan.

De Vogelbescherming adviseert Vesteda volgens deze overeenkomst bij het verduurzamen van de woningen, laten ze weten. Door de aanleg van groene daken, neststenen en vogelvides krijgen vogels en andere dieren, zoals vlinders en bijen, hun leefomgeving in het stedelijk gebied terug. Huurders krijgen bovendien een welkomstpakket met ‘vogelvriendelijke’ cadeaus. Daarin zit volgens een woordvoerster onder meer een vogelhuisje voor mensen met een tuin en producten die insecten aantrekken waar vogels van kunnen leven.