Verzorgingstehuis deels ontruimd

Een verzorgingstehuis aan de Hoekse Brink in Hoek van Holland is enige tijd ontruimd geweest, nadat een vreemde lucht was waargenomen en veertien bewoners en personeelsleden hadden klaagden over misselijkheid. Ze werden tijdelijk opgevangen in een recreatieruimte en zijn nagekeken door medisch personeel. Na kort tijd ging het al beter met ze, zei een woordvoerder van de brandweer.

Volgens hem functioneerde het ventilatiesysteem niet goed en zaten er te veel mensen in een slecht geventileerde ruimte. Door de uitgeademde lucht was er sprake van een verhoogde concentratie CO2. Nadat de ruimtes waren gelucht, konden de bewoners weer terug naar hun appartementen. Het ventilatiesysteem wordt gecontroleerd.