Verzoek openheid verslagen MH17 afgewezen

Verslagen van vergaderingen van het ministeriële crisisteam over de ramp met de MH17 hoeven niet openbaar gemaakt te worden. Verzoeken van NOS, RTL Nieuws en de Volkskrant om verstrekking van alle relevante documenten zijn woensdag afgewezen door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De betrokken media hadden de minister van Veiligheid en Justitie inzage gevraagd in alle verslagen van de zogenoemde Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) en enkele passages van verslagen van de ambtelijke Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb).

Volgens de Raad van State geldt voor de ministeriële commissie hetzelfde geheimhoudingsregime als voor de ministerraad. Zij besluit over de aanpak van crises waarbij de nationale veiligheid in het geding is.

De ministeriële commissie, belast met de coördinatie van crisisbeheersing, kwam meteen bijeen nadat vlucht MH17 van Malaysia Airlines in juli 2014 boven het oosten van Oekraïne was neergestort.