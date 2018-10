Verzetskoepel ontbonden

De Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945 (SSV), de koepel van organisaties van voormalig verzetslieden en vervolgingsslachtoffers, is definitief ontbonden. Van de zeven bij deze stichting aangesloten organisaties waren de de meeste al opgeheven wegens vergrijzing.

Van de deelnemende organisaties zijn de COVVS (Stichting Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers) en de NFR (Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland) nog over. De COVVS heeft ook familieleden en nabestaanden als lid en gaat door.

De NFR is de enige organisatie waarvan de leden zelf allemaal deel hebben uitgemaakt van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het zijn er naar schatting nog 56. Zij volharden als club zolang dit mogelijk is met behulp van een ambtelijk secretariaat bij de Basis in Doorn. De Basis geeft ondersteuning en nazorg aan mensen in risicoberoepen als politie of leger.