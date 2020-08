Verzet tegen afschieten damherten op eilandje in Veerse Meer

Dierenrechtenorganisaties verzetten zich tegen een voornemen van de provincie Zeeland om rond de 550 damherten op het eilandje Haringvreter in het Veerse Meer dood te schieten. Er leven nu zo’n 700 van deze beschermde dieren, dat aantal zou moeten worden teruggebracht naar 150.

De damherten op het eiland zorgen volgens de provincie voor overbegrazing en hebben daarmee een negatief effect op de lokale biodiversiteit. Maar volgens Animal Rights is dat geen reden om ze zomaar af te schieten. Bovendien stellen de dierenactivisten dat er niet is aangetoond dat begrazing van de herten leidt tot schade aan flora en fauna. „We zetten te pas en onpas dieren uit in de natuur. Als ze zich niet gedragen zoals wij willen dan krijgen ze de kogel”, aldus de organisatie.

Animal Rights en Fauna4Life hebben hun bezwaren ingediend op het ontwerpbesluit van de provincie.