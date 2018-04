Verzet in Sliedrecht tegen komst rouwcentrum

Buurtbewoners, de directie van basisschool De Wilgen en de eigenaar van een sportschool hebben dinsdagavond eensgezind bezwaar gemaakt tegen de komst van een rouwcentrum aan de Valkweg in Sliedrecht.

Vorig jaar november verleende het Sliedrechtse college een vergunning voor de vestiging van het rouwcentrum. Het centrum wordt gebouwd op de plaats van een voormalig kinderdagverblijf, naast twee hoge flats, een parkeerplaats, een sportschool en openbare basisschool De Wilgen.

Omwonenden dienden massaal bezwaarschriften in tegen de plannen. Dinsdagavond kwamen ze aan het woord tijdens een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente.

Vertegenwoordigers van De Wilgen benadrukten dat de school onevenredig getroffen wordt door de komst van het rouwcentrum. „De kinderen worden voortdurend met de dood geconfronteerd. Drie uitvaarten per week, 120 per schooljaar, 960 in hun schoolcarrière”, aldus directeur Marianne Bor. „Vanuit de klassen is er zicht op de lijkwagens. Groep 8 kijkt uit op de plaats waar de kisten worden uitgeladen. Hetzelfde geldt voor de speelplek van de peuters. Veel ouders willen niet dat hun kinderen daarmee geconfronteerd worden. Ze hebben al gedreigd hun kinderen van school te halen. Bovendien hebben we op school vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Welke emoties roept dit bij hen op? Ook de schoolinspectie heeft geschokt gereageerd op de plannen.”

Belang van kinderen

René van Valen, voorzitter van de medezeggenschapsraad van de school, constateerde dat de gemeente er alles aan doet om het belang van de bewuste ondernemer te steunen. „Er wordt niet gekeken naar het belang van de kinderen. Ik bepaal nu als ouder of mijn kinderen meegaan naar een begrafenis. Straks worden ze iedere dag met de dood geconfronteerd.”

Eigenares Leone Vermeulen van de aanpalende sportschool: „Dit is een levendige omgeving waar veel gebeurt. Een rouwcentrum past hier niet. De dood hoort bij het leven, maar niet op deze plaats. Mijn klanten komen om zich te ontspannen. Straks zien ze op 3 meter afstand een lijkauto voorbijrijden. In de zomermaanden sporten we vaak buiten. Daartussendoor worden dan begrafenissen en condoleances gehouden. Dat valt toch niet te combineren?” Vermeulen is bang dat de komst van het rouwcentrum haar klanten gaat kosten. Al was het alleen maar, omdat er geen parkeerruimte meer is.

Woordvoerders van de 160 gezinnen uit de omliggende flats wezen erop dat de bewoners vanaf hun balkons of keukens straks dagelijks getuige zijn van uitvaarten. „Onze kinderen spelen in het speeltuintje pal naast het centrum”, aldus een omwonende. „Moeten we kinderen tijdens begrafenissen de mond snoeren? Dat ben ik niet van plan. Ik snap niet dat de ondernemer deze locatie kiest.”

Naast alle emotionele argumenten heerste er onvrede over de communicatie van de gemeente. Brieven waren niet of te laat verstuurd, documenten hadden uitgerekend rond de zomervakantie ter inzage gelegen en diverse stukken waren niet beschikbaar. Zelfs de bezwarencommissie miste bepaalde documenten.

Parkeerproblemen

Bovendien voorspelden alle betrokkenen grote parkeerproblemen. „Nu kunnen ’s avonds bezoekers van de sportschool en de school hun auto al niet kwijt. Hoe moet het dan als het rouwcentrum erbij komt?” vroeg een bewoner zich af. „Straks kunnen zelfs de hulpdiensten er niet door.” Ook was er grote irritatie over de projectontwikkelaar, die vorige week alvast veertien bomen had laten kappen, terwijl de hoorzitting al was aangekondigd en het broedseizoen is begonnen. De projectontwikkelaar zei met struiken een afscheiding rond het rouwcentrum te willen maken.

Een vertegenwoordiger van de gemeente gaf aan dat een rouwcentrum binnen het bestemmingsplan is toegestaan. De brandweer is akkoord gegaan met de plannen en er ligt een positief advies van de welstandscommissie, betoogde de woordvoerder.

De bezwarencommissie gaat de kwestie onderzoeken en geeft vervolgens advies aan het college.