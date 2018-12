Verzet in Nederlands-Indië in kaart gebracht

Over het verzet tegen de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog is veel bekend. Veel minder bekend is dat er in voormalig Nederlands-Indië ook verzet was tegen de Japanse overheersing. Een website met persoonlijke verhalen over verzet in Zuidoost-Azië gaat daarom woensdagmiddag online: kaartvanindischverzet.nl.

Op de kaart staan verhalen en foto’s van verzetsmensen in Zuidoost-Azië. De verhalen zijn verzameld door de stichting Pelita, die Indische en Molukse mensen in Nederland sinds de oorlog bijstaat, en door Arq, een organisatie gespecialiseerd in de behandeling van oorlogstrauma. De organisaties willen met de kaart oorlogsverhalen uit Indië bewaren voor de toekomst, aangezien degenen die het meemaakten nu bijna allemaal zijn overleden. Er bestaat al eenzelfde Kaart van Verzet Nederland.

Platform WO2, waarin allerlei organisaties op het gebied van herdenken en bevrijding zijn verenigd, sluit woensdag in Den Haag het Jaar van Verzet af. Dat gebeurt in Madurodam. „Een goede plek, aangezien Madurodam is gebouwd ter herinnering aan verzetsheld George Maduro (1916 - 1945)”, meent het platform. Maduro, drager van de Militaire Willems-Orde, stierf in concentratiekamp Dachau.

Het komende jaar en 2020 krijgen als thema 75 Jaar Vrijheid mee.