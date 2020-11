Verzet dierenwelzijnsclubs tegen preventief ruimen van kippen

Verschillende dierenwelzijnsorganisaties vragen de Tweede Kamer actie te ondernemen tegen het in hun ogen onnodig preventief ruimen van dieren, met name leghennen. Bij een pluimveebedrijf in het Gelderse Puiflijk is vogelgriep (H5) vastgesteld. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf ligt één andere onderneming. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt meteen bij beide bedrijven geruimd.

Op het besmette bedrijf gaat het om circa 100.000 leghennen. Het andere bedrijf heeft 115.000 opfokleghennen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert de ruimingen uit.

Comité Dierennoodhulp, Levende Have, Animal Earth, Diervriendelijk Nederland en Rechten voor al wat leeft hebben de leden van de Vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd preventief ruimen zoals op het bedrijf met de 115.000 leghennen in de toekomst te voorkomen. Voor nu zal de oproep wel te laat zijn, vreest een woordvoerster van de organisaties.

De vijf dierenbelangenorganisaties willen „dat minister Schouten zich aan haar in 2018 aan de Tweede Kamer gemaakte afspraak houdt om niet automatisch preventief meer te gaan ruimen binnen een straal van 1 kilometer rond een besmet bedrijf.” Het vogelgriepvirus vormt volgens de clubs op dit moment geen bedreiging voor de mens. „Dit in tegenstelling tot corona waarbij de nertsenbedrijven ook niet preventief worden geruimd.”

Met inachtneming van voldoende hygiënische maatregelen hadden er bij het bedrijf dat nu preventief geruimd wordt, eerst gewoon monsters afgenomen kunnen worden om onderzoek te doen naar vogelgriep, stellen de organisaties. „115.000 levens worden vandaag op een pijnlijke manier opgeruimd alsof ze er op geen enkele manier toe doen.”