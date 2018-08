„Verzekering kan lokale overstroming dekken”

Plaatselijke overstromingen worden over een tijdje wellicht gedekt door de verzekering. Het is mogelijk om de dekking van particuliere en zakelijke opstal- en inboedelpolissen aan te passen, zegt het Verbond van Verzekeraars donderdag. Het gaat om een suggestie en niet om een bindend advies, benadrukt de koepelorganisatie, verzekeraars moeten zelf kijken of zij er ruimte voor hebben.

Plaatselijke overstromingen gebeuren wanneer een zogeheten secundaire waterkering, zoals een kanaaldijk, bezwijkt door neerslag of juist door droogte. Verzekeraars kunnen de kosten van de schade dragen, heeft het verbond uitgerekend.

Mensen en bedrijven kunnen zich voorlopig nog niet verzekeren tegen grote overstromingen, die worden veroorzaakt door het bezwijken van ‘primaire waterkeringen’, zoals de Afsluitdijk. Die dekking is niet haalbaar „zonder steun van de overheid”, zegt het verbond.