Verzekeraars zien ‘povere’ pensioenparagraaf

De paragraaf over pensioenen in de Miljoenennota dit jaar is pover. Dat concludeert het Verbond van Verzekeraars in reactie op de Miljoenennota.

Voor noodzakelijke hervormingen van het pensioenstelsel wacht het kabinet op de voorstellen van sociale partners, zo constateert de branchevereniging. Verzekeraars zijn de uitvoerder van pensioenregelingen van ruim een miljoen Nederlanders en tienduizenden werkgevers.

Het Verbond van Verzekeraars heeft begrip voor het uitstel van noodzakelijke hervormingen, maar maakt zich wel zorgen over het verder afkalvend vertrouwen in het pensioenstelsel. „Het pensioen is een arbeidsvoorwaarde, dus het is begrijpelijk dat het kabinet werkgevers en werknemers aan boord wil hebben”, zegt directeur Richard Weurding.