Verzekeraars: stormschade valt mee

Het aantal schademeldingen door de storm die over Nederland trekt, valt volgens verzekeraar ASR mee. „Bij eerdere stormen was het drukker”, laat een woordvoerder donderdag weten. Wel houdt ASR nog een slag om de arm omdat schades ook bij intermediairs gemeld kunnen worden en dan pas later bij het bedrijf binnenkomen.

De meldingen die bij ASR binnenkomen, gaan vooral over schade aan woningen. „Het zijn voornamelijk afgevallen dakpannen en omgewaaide schuttingen.”

Ook bij Univé vinden ze de drukte „te overzien”. Wel zijn er per regio grote verschillen. Vooral in Zuid-Holland en Zeeland heeft de storm toegeslagen en ook in het midden van het land zijn de nodige schades. In Groningen daarentegen gaat het om „enkele meldingen”.

Wel kan het zijn dat sommige schades nog later gemeld worden, meldt Univé. „Veel mensen zijn nog niet thuis, dus die hebben misschien nog niet gezien dat er schade is”, aldus een woordvoerder. Volgens hem worden ook autoschades vaak wat later gemeld.