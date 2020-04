Verzekeraars in gesprek over dubbel eigen risico door corona

Zorgverzekeraars gaan in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de situatie van patiënten die twee keer hun eigen risico dreigen te moeten betalen doordat hun ziekenhuisbehandeling is uitgesteld. Doordat ziekenhuizen vanaf maart werden overspoeld met coronapatiënten, stelden ze veel andere zorg uit. Dat kan een extra rekening opleveren voor mensen die in 2019 aan een behandeltraject zijn begonnen.

„Wij willen niet dat verzekerden voor verrassingen komen te staan”, laat brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland weten. Een woordvoerder wijst er wel op dat de overheid over het eigen risico gaat. Een eventuele tegemoetkoming aan patiënten zou van de politiek moeten komen.

BNR Nieuwsradio signaleerde het probleem woensdag als eerste. Het heeft alles te maken met het zorgstelsel en de administratie die daarbij hoort. Zodra een zogeheten Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) is ingevoerd, gaat een teller lopen. Behandelingen die in 2019 zijn begonnen en binnen 120 dagen worden afgerond, worden verrekend met het eigen risico van dat jaar. Lukt het niet binnen 120 dagen, dan telt ook het eigen risico van 2020, bevestigt de NZa. Hoeveel mensen daardoor duurder uit zijn, is nog onbekend.

Het eigen risico bedraagt minimaal 385 euro. In ruil voor een lagere premie kunnen verzekerden kiezen voor een hoger eigen risico.