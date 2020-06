Verzekeraars brengen schade regenbuien in kaart

Het Verbond van Verzekeraars kan nog weinig zeggen over de schade door de hevige regenbuien en wateroverlast van dit weekend. Lokaal waren er flinke regenbuien die soms lang aanhielden, terwijl het op andere plaatsen droog bleef en de zon scheen.

„Als er in een groter deel van het land wateroverlast is, kunnen we vrij snel inschatten wat de totale schade zal zijn. Dat doen we door actuele en historische cijfers te combineren”, aldus een woordvoerder. „Nu is er geen landelijk beeld en kan het zomaar een halfjaar duren voor de schade bekend is. Als we nu een schatting zouden maken is de foutmarge veel te groot.”

Bij verzekeringsbedrijven kwamen zondagavond en maandag de eerste schadeclaims binnen. Volgens een woordvoerder van Nationale Nederlanden stond de telefoon maandagochtend in elk geval niet roodgloeiend.

Vooral Drenthe, Overijssel, Gelderland, Limburg en de regio Amsterdam zijn getroffen door wateroverlast na flinke regen- en onweersbuien. In de Achterhoek viel zondag 110 millimeter, dat is anderhalf keer zoveel als normaal in heel juni. Straten stonden blank en in veel kelders en woningen stroomde het water naar binnen.