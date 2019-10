Verzekeraars betrappen steeds meer fraudeurs

Verzekeraars hebben in 2018 voor in totaal 82 miljoen euro aan verzekeringsfraude ontdekt. In 2018 is er 12.879 keer verzekeringsfraude vastgesteld, tegenover 11.540 een jaar eerder, meldt de NOS op basis van cijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV).

De fraudeurs geven bijvoorbeeld een verloren laptop op als gestolen of zetten een aanrijding in scène. Mensen gaan soms heel ver, zegt een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. Dagelijks zijn 450 fraude-onderzoekers bezig met het opsporen van verzekeringsfraude. De meeste fraude wordt gepleegd bij auto-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekeringen, blijkt uit de cijfers.

Bij bijna 30 procent van alle onderzochte zaken wordt fraude aangetoond, maar er zijn ook fraudezaken die niet onderzocht worden. "Het is heel lastig om in te schatten hoeveel fraude er in totaal gepleegd wordt, maar ik denk dat we slechts het topje van de ijsberg kunnen zien", zegt de woordvoerder.