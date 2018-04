Verzekeraar moet letselschade baby vergoeden

De aansprakelijkheidsverzekeraar van een vader die in 2008 zijn baby had verwond door deze met kracht door elkaar te schudden, moet de schade aan de moeder van het kindje vergoeden. Dat heeft de Hoge Raad beslist.

Het jongetje, destijds nog geen half jaar oud, liep blijvende hersenschade op. Zijn moeder had een schadevergoeding van de vader geëist, via zijn aansprakelijkheidsverzekering. Volgens de wet heeft de benadeelde - de moeder - recht op een vergoeding als er sprake is van lichamelijk letsel waar een ander - de vader dus in dit geval - verantwoordelijk voor is.

Zowel de rechtbank als het hof gaf de moeder gelijk. Zorgverzekeraar Reaal ging echter in cassatie. Nu de Hoge Raad de moeder ook gelijk geeft, is er geen beroep meer mogelijk. Reaal is nu veroordeeld tot het betalen 20.000 euro als voorschot op de „geleden en te lijden schade” en onder meer de kosten van de advocaten.

De vader werd destijd ook strafrechtelijk vervolgd voor het schudden van zijn zoontje. Hij werd door de rechtbank in Maastricht vrijgesproken, omdat hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar was. De rechter oordeelde dat „niet kan worden vastgesteld dat verdachte door zijn handelen de kans op de dood of ernstig letsel bij het slachtoffer bewust op de koop toe heeft genomen”.