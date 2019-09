Verzekeraar mag wijzen op gratis tandzorg kind

Zorgverzekeraars mogen ouders van kinderen die nooit naar de tandarts gaan, wel degelijk gericht gaan voorlichten over de vergoeding voor de mondzorg.

Dat liet een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens zondag weten, in reactie op een brandbrief van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) en de afwijzende reactie van minister Bruins (Medische Zorg) op de brief, vorige week.

De ANT rekende voor dat 2 procent van alle 2-18-jarigen zelden of nooit naar de tandarts gaat, vermoedelijk omdat de ouders niet weten dat de mondzorg voor jeugdigen onder de dekking van de basisverzekering valt. Omdat alleen zorgverzekeraar DSW bereid bleek ouders na aandringen van de ANT gericht over deze dekking te informeren, vroegen de tandartsen Bruins hierbij het voortouw te nemen. Bruins wierp echter allerlei mitsen en maren op, onder andere over privacy, en zag meer in betere voorlichting op bijvoorbeeld het consultatiebureau.

De privacywaakhond legt uit dat verzekeraars alles mogen doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat de zorgpolis goed wordt uitgevoerd. „Daarbij hoort ook goed contact, zeker als er misstanden worden vermoed”, aldus een woordvoerder.