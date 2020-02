Verzekeraar geeft tips tegen stormschade

Verzekeraar Reaal heeft een lijstje met tips opgesteld om stormschade komende zondag te voorkomen. Dan raast zuidwesterstorm Ciara over het land met een windkracht 9.

Onder de tips zitten inkoppers als ‘Verplaats losse plantenbakken en bloempotten naar een veilige plek’ en ‘Zet tuinmeubilair, de trampoline en je barbecue binnen’ en ‘Controleer of er geen bomen op omvallen staan en er geen takken gevaarlijk loshangen’. De uitsmijter is: ‘Zorg ervoor dat je de deur niet uit hoeft en je genoeg eten en drinken in huis hebt’.

Reaal zegt de tips uit te geven omdat Nederlanders zich nog te vaak laten verrassen door stormachtig weer en onvoldoende maatregelen nemen om hun spullen te beschermen. Dat kan leiden tot veel (water)schade.