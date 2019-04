„Verwondingen ober Praag door mishandeling”

De verwondingen van de ober in Praag komen door de mishandeling door de Nederlandse broers Armin N. en Arash N., niet door de val die de ober maakte. Dat zei een medisch deskundige dinsdag in de rechtbank in de Tsjechische hoofdstad. De broers hebben een eigen medisch deskundige naar voren geschoven die suggereert dat de verwondingen van ober Miroslav Vitek ook heel goed (deels) kunnen zijn veroorzaakt door de val die hij maakte toen hij naar het opstootje rende.

„De zware wonden aan de schedel en de hersenen zijn veroorzaakt door een hoge intensiteit van slagen”, aldus arts Prochazka. Volgens hem was Vitek in levensgevaar na de mishandeling vorig jaar.

Armin (29) en Arash (32) hangt een celstraf van tussen de 10 en 18 jaar boven het hoofd. Ze worden verdacht van poging tot moord. Mogelijk doet de rechtbank dinsdag al uitspraak. De broers zijn, net als tijdens eerdere zittingen twee weken geleden, in de rechtbank aanwezig. Ze worden geboeid aan- en afgevoerd.

De broers waren vorig jaar april met een groep van in totaal zeven vrienden in de Tsjechische hoofdstad om het vrijgezellenfeest van een van de mannen te vieren. Twee vrienden kregen mot met de manager van restaurant Polpo omdat ze op het terras bier dronken dat ze zelf hadden meegenomen. Die ruzie liep uit de hand.

De toegesnelde Vitek werd zo zwaar afgetuigd dat hij onder meer een gebroken oogkas, een gebroken kaak en een verbrijzelde enkel opliep. Nog altijd heeft hij last van zijn verwondingen. De broers hebben de ober eerder hun excuses aangeboden. Vitek eist een schadevergoeding van 100.000 euro. Dinsdag werd bekend dat Armin via zijn advocaat inmiddels een begin heeft gemaakt met betalen door 2000 euro over te maken.

Van het gevecht zijn beelden op internet verschenen. Die zorgden voor grote verontwaardiging in zowel Nederland als Tsjechië. De vriendengroep werd op het vliegveld in Praag gearresteerd. De broers speelden volgens de aanklager de hoofdrol in de vechtpartij. Van de groep kregen er drie voorwaardelijke celstraffen. Twee anderen gingen vrijuit omdat ze juist hadden geprobeerd de boel te sussen.