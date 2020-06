Verwisselde bitterballen van Kwekkeboom uit winkel gehaald

Snackfabrikant NewForrest haalt een deel van de bitterballen van de Kwekkeboom voor in de oven en airfryer met kaas van Old Amsterdam uit de winkel. In een aantal verpakkingen zijn rundvlees bitterballen terechtgekomen. Het gaat om Old Amsterdam bitterballen met de code mei 2021-2105 met tijdsaanduiding vanaf 21:57 tot 23:05.

De bitterballen met rundvlees bevatten allergenen die als gevolg van de productverwisseling niet vermeld staan op de verpakking: ei, selderij en sulfiet. De fabrikant heeft winkels op de hoogte gebracht en gevraagd de verpakkingen uit de schappen te halen. Consumenten die de snacks hebben gekocht kunnen ze terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. Consumenten kunnen ook een mail sturen naar de fabrikant.