Verwijderen zand voor nieuwe zeesluis IJmuiden begonnen

Het uitgraven van de sluiskolk van de nieuwe zeesluis in IJmuiden is begonnen. De sluiskolk, het gedeelte van de sluis waar straks de schepen varen, ligt nu nog vol met zand. De komende maanden wordt hier 600.000 kubieke meter zand verwijderd om tot een diepte van 18 meter te komen, meldt Rijkswaterstaat.

De grote hoeveelheid zand, ruim 7 miljoen kruiwagens vol, wordt naar een locatie op de Noordzee gebracht. Tijdens de werkzaamheden kunnen in- en uitgaande schepen de Noordersluis gewoon blijven gebruiken. De baggerwerkzaamheden gaan 24 uur per dag door en duren naar verwachting tot midden september.

De zeesluis bij IJmuiden vervangt een kleinere sluis uit 1929 die te klein is geworden. Om ruimte te bieden aan steeds groter wordende zeeschepen wordt sinds 2016 in IJmuiden gewerkt aan de bouw van de grootste zeesluis ter wereld. De nieuwe sluis wordt 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. Naar verwachting wordt de nieuwe sluis in januari 2022 in gebruik genomen.