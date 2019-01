Verwarring rond druppels leidt tot brandwonden

Verwarring over zogenoemde zuurbase druppels kan leiden tot brandwonden, zo meldt het Bijwerkingencentrum Lareb zaterdag. Het centrum zegt een ernstige melding te hebben binnengekregen van iemand die Alka-druppels verkeerd had gebruikt. Bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum zijn zelfs tientallen meldingen binnengekomen over de druppels.

Zuurbase druppels worden aan drinkwater toegevoegd. Inname zou ervoor zorgen dat overtollige zure afvalstoffen in het lichaam worden geneutraliseerd en afgevoerd. Als mensen zich vergissen en het flesje aanzien voor oogdruppels of de druppels onverdund innemen, kan dit echter ernstige gevolgen hebben.

Lareb ontving een melding van een arts van de spoedeisende eerste hulp. De patiënt had de druppels aangezien voor oogdruppels en liep ernstige brandwonden in het oog op. De patiënt moest voor behandeling naar het oogziekenhuis. Lareb heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geïnformeerd over de melding.