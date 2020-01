Verwarmd fietspad Ede dicht na gladheid

Een verwarmd fietspad in Ede is afgesloten wegens gladheid bij regen, omdat de antisliplaag op de zonnepanelen is afgesleten. Dat is eerder dan verwacht, aldus de leverancier.

Met het fietspad had Ede ruim drie jaar geleden de Nederlandse primeur van een fietstraject dat ’s winters vorstvrij is. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van restwarmte van een ondergronds warmtenet. Op het fietspad wordt binnenkort een dikkere en stroevere antisliplaag aangebracht. Dat materiaal ligt ook op dekken van vliegdekschepen.