Verwarde man slaat politiehond in kerk Breda

Een verwarde man heeft dinsdag in Breda een politiehond geslagen met een ijzeren staaf en agenten grof beledigd. Ook gooide hij met stenen naar de politie en riep hij te willen trouwen met Evi van Lanschot, een bank. De 48-jarige Bredanaar verschuilde zich in een donkere kelder in een kerk, waar de politie hem uiteindelijk kon overmeesteren.

Agenten kregen een melding van een verwarde man die zich schuilhield in de leegstaande kerk aan de Baronielaan. Toen zij daar aankwamen, dreigde de man van de kerk te springen. Toen twee agenten met hun politiehond het gebouw binnengingen, bleek de verdachte zich te verstoppen in een pikdonkere kelder. Hij zat daar onder de trap. Toen hij weigerde daaronder uit te komen en de politiehond op hem af ging, kreeg het dier een klap op het hoofd met een ijzeren staaf.

De hond raakte na een worsteling met de man buiten bewustzijn, maar heeft geen ernstig letsel overgehouden aan de klap. De agenten konden met behulp van pepperspray de man overmeesteren.