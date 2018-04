Een 34-jarige man is woensdag in zijn woning in Gouda overleden nadat de gealarmeerde politie was gearriveerd. De familie van de man had de politie gewaarschuwd omdat hij verward gedrag zou vertonen. Toen de politie ter plekke probeerde in te grijpen, werd de man onwel en overleed hij.

De Rijksrecherche doet onderzoek naar wat er woensdagmorgen vroeg is voorgevallen in het huis aan de Middenmolenlaan, meldt het Openbaar Ministerie. Meer informatie kan nog niet gegeven worden.