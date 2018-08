Verwarde man op dak zorgt voor consternatie

Een verwarde man in het Brabantse Gemert heeft zondagmorgen rond 9.00 uur voor het nodige tumult gezorgd. Hij stond op het dak van een woonhuis, maar weigerde daarvan af te komen. Daarop zette de politie een onderhandelaar en hoogwerker in. Met de hulp van deze onderhandelaar, die gespecialiseerd is in het contact leggen met mensen die in bepaalde situaties moeilijker benaderbaar zijn, slaagde de politie erin de man veilig met de hoogwerker naar beneden te halen.

Volgens Omroep Brabant gooide de man dakpannen naar beneden.