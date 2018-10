Verwarde man in Poolse ambassade komt uit Oss

De verwarde man die maandag de Poolse ambassade in Den Haag was binnengegaan, komt uit Oss en is 31 jaar. Het ging om een poging tot zelfdoding. Dat is het enige dat de politie dinsdag nog kwijt wil over de zaak.

De man zat enkele uren in het ambassadegebouw aan de Alexanderstraat. De politie liet maandag weten dat hij zich met een vermoedelijk brandbare stof had overgoten. Er kwam een onderhandelaar om de situatie op te lossen. Ook stuurde de politie een arrestatieteam en werden brandweerauto’s opgesteld. Uiteindelijk werd de man gewikkeld in dekens en met een kapje over de ogen meegenomen in een ambulance.