Verwarde man die opdook bij school prinsessen wordt niet vervolgd

De verwarde man die vorige week werd aangehouden bij de school van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane wordt niet strafrechtelijk vervolgd. Justitie ziet hier geen aanleiding in, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten. De zaak lijkt daarmee gesloten.

De man werd volgens de Rijksvoorlichtingsdienst aangehouden op de Johan de Wittlaan, bij het Christelijk Gymnasium Sorghvliet. Hij had een scherp voorwerp op zak. Wat hij precies van plan was, is niet duidelijk.

De dochters van koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben persoonsbeveiligers die met hen mee naar school gaan.